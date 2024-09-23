Korkunç İddiaların Üstünü Kapatmışlar! Pedofili Milyarderi Kraliyet mi Korudu?

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

İngiltere'nin lüks alışveriş mağazası Harrods’ın eski sahibi, Mısırlı milyarder Mohamed Al-Fayed'in onlarca kadın ve çocuğa cinsel istismarda bulunduğunun ortaya çıkması ülkede deprem etkisi yarattı. BBC'nin “Al-Fayed: Harrods’taki Canavar” isimli belgeselinde konuşan, çoğunluğu Harrods çalışanı olan kadınlar, şirketin bu olayı kapatmaya çalıştığını söylerken, Harrods’ın bu çabada yalnız olmadığı da konuşulmaya başlandı.

Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı'na (CPS) Mohamed Al-Fayed'in suçlarıyla ilişkili 2009 ve 2015 yıllarında iki kez delil sunulduğu ancak savcılığın iki seferde de "bir mahkumiyet ihtimali" bulunmadığına karar verdiği ortaya çıktı. Polise, Al-Fayed'in 2008 yılında 15 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunmasına ilişkin bulgular ve 2013'te de ayrı bir cinsel istismar iddiası bildirildi.

OLAYIN ÜSTÜ ÖRTÜLMEYE Mİ ÇALIŞILDI?

The Independent'ın aktardığına göre yetkililer, Harrods'un eski sahibine karşı yapılan cinsel saldırı iddialarını araştırdıklarını ancak bunun sonucunda hiçbir suçlama çıkmadığını iddia etti. Bu durum kamuoyunda titiz bir araştırma yapılmadığı veya bilinçli olarak olayın kapatılmaya çalışıldığı algısının yayılmaya başlamasına neden oldu.

Geçen yıl 94 yaşında hayatını kaybeden merhum Al-Fayed'in oğlu Dodi Al-Fayed'in, Prenses Diana'nın birlikte hayatını kaybettiği sevgilisi olması kendisini yıllardır kraliyetle ilişkilendiriyor. Bu sebeple kraliyetin böyle bir meseleye dahil olup olmadığı da merak edilmeye başlandı.

BBC belgeselinde konuşan kadınlar, yaşadıkları kötü deneyimleri anlatırken, “Muhammed Al-Fayed bir canavardı. Hiçbir ahlaki pusulası olmayan bir saldırgandı" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem