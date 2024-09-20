Al-Fayed Hakkındaki İddialar Kan Dondurdu! Prenses Diana'nın Kayınpederi Bir Canavarmış!

Galler Prensesi Diana'nın 1997'de geçirdiği trafik kazasında birlikte hayatını kaybettiği, evlenecekleri söylenen sevgilisi Dodi Al-Fayed'in babasıyla ilgili korkunç gerçek ortaya çıktı. Londra’nın lüks alışveriş mağazası Harrods’ın eski sahibi, Mısırlı milyarder iş insanı Mohamed Al-Fayed, birçok kadın tarafından cinsel istismarla suçlandı. Bir dönem Harrods'da çalışmış 20 kadın, geçen yıl 94 yaşında ölen Al-Fayed hakkında, BBC’nin hazırladığı belgeselde konuştu.

“Al-Fayed: Harrods’taki Canavar” isimli belgeselde sunulan kanıtlara göre, Fayed’in sahibi olduğu dönemde, mağaza yönetimi olaylara engel olmak bir yana, istismar iddialarının üzerini kapatmaya çalıştı. Mağazanın şu andaki sahipleri ise cinsel saldırı iddialarından ve kurbanların hayal kırıklığına uğratılmasından “dehşete düştüklerini” ve kurum adına özür dilediklerini ifade etti.

'HİÇBİR AHLAKİ PUSULASI OLMAYAN BİR CANAVAR'

BBC'nin aktardığına göre; haberin yayımlanmasının ardından daha fazla kadın BBC'ye ulaşarak Al-Fayed tarafından "iğrenç bir şekilde" istismar edildiklerini anlattı. Cinsel istismar olayları, Londra, Paris, St. Tropez ve Abu Dabi’de yaşandı. Fayed’in kendisine Londra’daki lüks dairesinde cinsel istismarda bulunduğunu söyleyen bir kadın “İstemediğimi açıkça belirttim. Rıza göstermedim. Sadece bitsin istedim” dedi.

Bir başka kadın da 18 yaşından küçükken Fayed’in istismarına maruz bırakıldığını açıkladı. Adının açıklanmasını istemeyen kadın, “Muhammed Al-Fayed bir canavardı. Hiçbir ahlaki pusulası olmayan bir saldırgandı. Harrods’da o dönem çalışanlar Al-Fayed’in oyuncaklarıydı. Hepimiz çok korkuyorduk. Fiilen içimize korku enjekte etti. ‘Zıpla’ dese, çalışanlar ‘Ne kadar yükseğe?’ diye sorarlardı" diye konuştu.

'BEĞENDİĞİ KADINLARA TERFİ VERİRDİ'

Bir dönem Harrods'da çalışmış olan erkek ve kadınlar, Fayed'in mağazaları dolaştığını, çekici bulduğu genç kadın satış asistanlarını tespit ettiğini ve daha sonra bu kişilere terfi verilip, üst kattaki ofisinde çalıştırılmaya başlandığını anlattı.

Cinsel saldırılar, Harrods'taki ofislerde, Fayed'in Londra'daki dairesinde ya da ülke dışına yapılan gezilerde, sıklıkla da yine sahibi olduğu Paris'teki Ritz Oteli'nde ya da yakınındaki Windsor Villası'nda gerçekleşti.

BBC'ye konuşan bazı eski Harrods çalışanları, o dönem yaşananların çok net olduğunu söylüyor. Alice, (gerçek adı değil) "Hepimiz o kapıdan geçenlere bakıp 'Zavallı kız, bugün sensin yani' der ama bu yaşananı durdurmak adına kendimizi çok güçsüz hissederdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: BBC