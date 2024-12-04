Pedofili İddiaları Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı: Gaga Bulut Hakkında Soruşturma

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunurken, sosyal medyayı ayağa kaldıran bir canlı yayın videosu nedeniyle ek soruşturma başlatıldı. Videoda, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki yeğenine yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti.

Pedofili İddiaları Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı: Gaga Bulut Hakkında Soruşturma

Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut olarak tanınan Bulut Altuğ, yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu bulunurken, son dönemde yayımlanan bir canlı yayın videosu nedeniyle hakkında ek soruşturma başlatıldı. Söz konusu videoda, 40 yaşındaki bir kişinin 13 yaşındaki bir erkek çocuğa yönelik istismarda bulunduğunu itiraf ettiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti. İlgili yayındaki şahsın kimliği tespit edilerek hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Pedofili İddiaları Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı: Gaga Bulut Hakkında Soruşturma - Resim : 1

GAGA BULUT HAKKINDA SORUŞTURMA

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan pedofili sapık ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.

Pedofili İddiaları Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı: Gaga Bulut Hakkında Soruşturma - Resim : 2

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