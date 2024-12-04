CHP'li Başkan Çileden Çıktı: 'Nerede Atatürk, Nerede Türk Bayrağı! Bir Daha Böyle Bir Şey Olursa...'

Ankara’da Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü davetinde CHP’li Belediye Başkanı Mesut Özarslan çılgına döndü. Davette bir konuşma yapan Özarslan, salonda Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bulunmamasına tepki gösterdi.

Konuşmasında engelli vatandaşlara özel bir programın da olmamasına sinirlenen Özarslan, "Bir daha böyle bir şey olursa tüm kadroyu değiştiririm" dedi.

'ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZA YAKIŞIR BİR PROGRAM DÜZENLEYEMEDİK'

Özarslan, bu konuşmasının ardından bir açıklama da sosyal medya hesabından yaptı. Özarslan bu açıklamasında ise şunları kaydetti:

“Keçiören Belediyesi olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza yakışır bir program düzenleyememenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Bu konuda gerekli özeleştiriyi yaparak, bu eksikliği telafi etmek adına yeni yıl kutlamalarını engelli vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirme kararı aldık.

Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkında olan bir belediye olarak, yılbaşı etkinliğimizde onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu etkinlik, engelli vatandaşlarımızın eşit, erişilebilir ve mutlu bir yaşam sürmelerine yönelik kararlılığımızın bir göstergesi olacaktır.

Etkinlik detayları ve tarih bilgileri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Keçiören’deki tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı kutlamaya davet ediyor, yeni yıla birlikte umutla adım atmayı diliyoruz.

Saygılarımızla…"