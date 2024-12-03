CHP'li Başkan İhaleler Nedeniyle Tehdit Edildiğini Açıkladı: 'Boyun Eğmeyeceğim'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, görevi dolayıyla tehdit edildiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

'ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK Kİ NAMAZIMDAN OLSUN^

"Kayyum tehdidi alıyor musunuz?" sorusuna Zeyrek, "Kayyum tehdidi almıyorum. Ama günde bir, iki defa bugün nereye kayyum gelecek sohbeti Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde geçiyor. Kayyum tehdidi alabileceğimiz bir unsuru asla ve asla düşünmüyorum. Ama devletimiz takdir görür, kayyum gönderir, bir şey diyemem. Abdestimden şüphem yok ki namazımdan şüphem olsun. Benim bugüne kadar çizdiğim yolda, doğrultuda en ufak ne devletime, ne milletine, ne de Manisalı vatandaşlarımın bir kuruşuna zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Bunun rahatlığı ve huzuru var bende. O yüzden dolayı kayyum tehdidini ben sadece korkutma olarak yorumluyorum" diye yanıt verdi.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Görevi dolayısıyla tehditler aldığını ifade eden Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

"Bu koltukların böyle bedelleri olabiliyor. Çünkü ben buraya geldikten sonra rantın önüne geçtim. Haksız ihale alanlarının hepsinin önüne geçtim. Haksız alacak olanlarının hepsinin önüne geçtim. Bununla ilgili de insanı yalan yanlış iftiralarla, ailesiyle tehdit ediyorlar. Geçen hafta böyle bir olay yaşadık. Genel Başkanımla da konuştum. Genel Başkanım da dedi ki; bu koltuklarda oturuyorsan bunlara alışman gerekiyor diye. Doğru bir yaklaşımdı. Ama buradan şunu söyleyeyim; ben ne istedikleri ihaleleri vereceğim ne tehditlerle benden istenen paraları vereceğim. Ben doğru bildiğim yolda doğru bir şekilde devam edeceğim. Bir süre sonra da dışarıdaki bu kişiler de benim bu duruşuma alışacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Tehditlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da aktaran Zeyrek, "Ben bunlara boyun eğecek bir adam değilim. Asla da eğmeyeceğim. Ne bir santim gideceğiz, ne bir adım geri atacağım" dedi.

'YOLSUZLUKLARA KARŞI SPİL DAĞI GİBİ DURACAĞIM'

Önceki dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yolsuzluklarla ilgili yaptığı suç duyurularıyla ilgili ise Zeyrek, "Bu kurumun bir kuruşuna kim zarar verdiyse, kim aldıysa gitsin savcılıkta ifadesini versin. Suçludur, hakim cezasını verir. Suçsuzdur, hakim onun da beraatını verir. Bu yolsuzlukların kim yaptıysa onların karşısında Spil Dağı gibi duracağım" diye konuştu.

Savcılığa verilen dosyaların durumuna ilişkin ise Zeyrek, "Başsavcımız verdiğimiz dosyalarla ilgili; 'İçişleri Bakanlığı’na gönderdiğini, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma yetkisi verip vermeyeceğini beklediğini, soruşturma yetkisi verirse biz de adli merciler olarak gerekli işlemleri yaparız' dedi. Ama İçişleri Bakanlığından şu anda benim bildiğim henüz bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA