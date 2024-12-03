Selçuk Özdağ: Gelin Bizleri de Tutuklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını protesto edenlerin tutuklanmasına tepki gösteren Saadet-Gelecek TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, “Biz bu insanların söylediklerinin daha fazlasını kamuoyuna ifşa ettik. Gücünüz doğruları söyleyen bu gençlere yetmesin. Gelin bizleri de tutuklayın” dedi.

Son Güncelleme:
Selçuk Özdağ: Gelin Bizleri de Tutuklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konuşma yaptığı programda, İsrail'le ticareti nedeniyle protesto eden 9 gencin tutuklanmasına Saadet-Gelecek TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ sert tepki gösterdi. İktidarı İsrail ile ticaret nedeniyle çok daha sert ifadelerle eleştirdiklerini belirten Özdağ, “Gelin bizleri de tutuklayın” dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın protesto edildiği konuşmasında doğruyu ifade etmediğini belirterek, “İktidarın İsrail ile olan askeri hiçbir anlaşmadan geri adım atmadığını, ticareti de üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı olarak devam ettirdiğini” söyledi.

Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

“İşte iktidarın ikiyüzlü ve milletimizi aldatmaya matuf siyasetini protesto eden vatandaşlarımız günlerce sorgulandıktan sonra tutuklandılar. . Gerekçe ise Cumhurbaşkanına hakaret. Yani diyorlar ki İsrail’i protesto etmek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarettir.

Ben buradan iktidara ve arka bahçesi yapmaya çalıştığı yargıya sesleniyorum. Biz bu insanların söylediklerinin daha fazlasını kamuoyuna ifşa ettik, bu konuda araştırma ve soru önergeleri verdik. Basın açıklamaları ve eylemler yaptık Erdoğan'ı ve iktidarı çok daha sert eleştirdik. Gücünüz doğruları söyleyen evet sadece ‘söyleyen, konuşan’ bu gençlere yetmesin.

Gelin bizleri de tutuklayın. Ülkemizdeki demokrasi göz yaşartmaya devam etsin bu kadarla bırakmayın! Bu yaptığınız tek kelimeyle hukuksuzluktur, vicdansızlıktır, utanın diyeceğim ama öyle bir yüz de kalmadı. Hiç değilse çocuklarınızdan utanın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsrail' Protestosunda 9 Kişi TutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsrail' Protestosunda 9 Kişi TutuklandıGüncel
Cumhurbaşkanı'nı Protesto Ettiği İçin Tutuklanan Şeyma'nın Annesi İsyan EttiCumhurbaşkanı'nı Protesto Ettiği İçin Tutuklanan Şeyma'nın Annesi İsyan EttiGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Fatih’te 6 Katlı Binada Yangın Paniği! Göz Gözü Görmedi Fatih’te 6 Katlı Binada Yangın Paniği
Emeklilere 17.500 TL Ödül Fırsatı! Nakit Olarak Hesaba Ödenecek Emeklilere 17.500 TL Ödül Fırsatı! Nakit Olarak Hesaba Ödenecek
O İlimizde Ürküten Görüntü! Yüzlerce Mezar Kazıldı Yüzlerce Mezar Kazıldı
Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor