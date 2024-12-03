Selçuk Özdağ: Gelin Bizleri de Tutuklayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı konuşma yaptığı programda, İsrail'le ticareti nedeniyle protesto eden 9 gencin tutuklanmasına Saadet-Gelecek TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ sert tepki gösterdi. İktidarı İsrail ile ticaret nedeniyle çok daha sert ifadelerle eleştirdiklerini belirten Özdağ, “Gelin bizleri de tutuklayın” dedi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın protesto edildiği konuşmasında doğruyu ifade etmediğini belirterek, “İktidarın İsrail ile olan askeri hiçbir anlaşmadan geri adım atmadığını, ticareti de üçüncü ülkeler üzerinden dolaylı olarak devam ettirdiğini” söyledi.

Özdağ'ın paylaşımı şöyle:

“İşte iktidarın ikiyüzlü ve milletimizi aldatmaya matuf siyasetini protesto eden vatandaşlarımız günlerce sorgulandıktan sonra tutuklandılar. . Gerekçe ise Cumhurbaşkanına hakaret. Yani diyorlar ki İsrail’i protesto etmek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakarettir.

Ben buradan iktidara ve arka bahçesi yapmaya çalıştığı yargıya sesleniyorum. Biz bu insanların söylediklerinin daha fazlasını kamuoyuna ifşa ettik, bu konuda araştırma ve soru önergeleri verdik. Basın açıklamaları ve eylemler yaptık Erdoğan'ı ve iktidarı çok daha sert eleştirdik. Gücünüz doğruları söyleyen evet sadece ‘söyleyen, konuşan’ bu gençlere yetmesin.

Gelin bizleri de tutuklayın. Ülkemizdeki demokrasi göz yaşartmaya devam etsin bu kadarla bırakmayın! Bu yaptığınız tek kelimeyle hukuksuzluktur, vicdansızlıktır, utanın diyeceğim ama öyle bir yüz de kalmadı. Hiç değilse çocuklarınızdan utanın.”

Geçen gün CB Erdoğan bir konuşma yapıyor ve bu konuşmada İsrail’in Filistin ve bölge halklarına uyguladığı mezalime lanet okuyup mazlum Filistin halkına olan desteklerinden bahsediyordu. (!!)



Başta siyasetçiler, gazeteciler ve toplumun duyarlı kesimleri olmak üzere büyük bir… pic.twitter.com/UabgBqPXWu — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) December 2, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem