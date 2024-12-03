O İlimizde Ürküten Görüntü! Yüzlerce Mezar Kazıldı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, kışlık mezarlar kazılmaya başlandı.

Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda iş makineleri, kazma ve küreklerle gün boyunca hazırlıklara devam etti. Yaz aylarından itibaren başlatılan çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 500 mezar kullanıma hazır hale getirildi.

“BU KIŞ İÇİN BİN MEZAR YERİ KAZDIK”

“Kışın toprağın bile donduğu Erzurum'da halkın mağdur olmaması için büyük bir özveri ile çalışıyoruz” Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, çalışmaları şöyle anlattı: Ocak, şubat ve mart aylarında donan toprak taş gibi oluyor. Palandöken dağlarının eteğinde olan mezarlığa kışın bir metreye yakın kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmaması için sonbaharda belli bir hazırlık yaparak tek, çift, üç ve dört kişilik olmak üzere mezar kazıyoruz. Bu kış için bin mezar yeri kazdık.

“KAR YAĞDIĞINDA SADECE KARINI TEMİZLİYORUZ”

Meslekte 11 yılını dolduran Abdullah Demir ise kış şartlarının ağır olduğunu vurgulayarak “Hazır mezarlara kışın kar yağdığında sadece karını temizliyoruz. Her yıl 500 ile bine yakın mezar kazar, hazır hale getiririz. Kış boyu hazırladığımız mezarlar yaza kadar yetiyor, sıkıntı çekmiyoruz” dedi.

Kaynak: DHA