Fatih’te 6 Katlı Binada Yangın Paniği! Göz Gözü Görmedi
İstanbul Fatih’te 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, büyük panik yarattı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İstanbul Fatih’te Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın İstanbul'un birçok noktasında görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın binanın bitişiğinde bulunan boş apartmana da sıçradı.
2 BİNADA HASAR OLUŞTU
Bölgede güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binada da hasar meydana geldi.
Kaynak: AA