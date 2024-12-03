Fatih’te 6 Katlı Binada Yangın Paniği! Göz Gözü Görmedi

İstanbul Fatih’te Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın İstanbul'un birçok noktasında görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın binanın bitişiğinde bulunan boş apartmana da sıçradı.

2 BİNADA HASAR OLUŞTU

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle iki binada da hasar meydana geldi.

Kaynak: AA