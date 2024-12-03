Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Suriye'yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Sudani, Suriye son günlerde yeniden alevlenen savaşı ele aldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile Suriye'yi Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Suriye'deki durum ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya el Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin önceliğinin sınırlarının ötesindeki sükunetin korunması ve sivil halka zarar verilmemesi olduğunu belirtirken Suriye’nin birliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne önem verildiğini ve bu konuda Irak ile aynı noktada olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Rejimi'nin durumun daha kötüye gitmesini önlemek için gerçek bir siyasi sürece angaje olmaları gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin milli güvenliği ve çıkarları doğrultusunda gelişmelerden istifade etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarını engellemek için adımlar attığını ve atacağını ifade etti" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

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