'Suriye' Gündemiyle Bir Araya Geldiler... Bakan Fidan ile İranlı Mevkidaşı Erakçi'den Ortak Açıklamada Farklı Mesajlar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz. Astana süreci sahadaki yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı. Çatışmaların nedeni sorunun 13 yıldır çözülememesi.

Suriye'deki olayları dış müdahaleyle açıklamak yanlış olacak. Son gelişmeler, Şam'ın kendi halkıyla ve meşru muhalefetle uzlaşı sağlaması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Milletimiz müsterih olsun. Türkiye terör örgütlerine asla ve asla geçit vermeyecektir."

ERAKÇİ 'ABD VE SİYONİST REJİM' DEDİ

Erakçi'nin açıklamaları ise şöyle:

"Suriye'deki terör gruplarının ABD ve Siyonist rejim ile yakın ilişkisi bulunmaktadır. Terör gruplarının Halep'e saldırması endişe verici, böyle bir tehlikeli durum başta Suriye olmak üzere bölge ülkelerini de etkileyecektir."

SORU-CEVAP

Görüşmenin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Erakçi: Suriye'nin barış ve istikrara doğru ilerlemesi gerekiyor. Toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerekiyor. Bu konuda mutabıkız. İstişarelerimiz yapıcıydı. Hem ortak fikirlerimiz ve hem fikir ayrılıklarımız vardı.

Fidan: İlgili tüm kurumlarımız Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Biz 13 yılın muhasebesini yaparak yeni dönemde nasıl adımlar atılabilir onun düşündük. Nüfusun yerinden edilmiş olması, terörler ilgili konular... Bunların hepsi meseleyi daha karmaşık hale getirdi. Geldiğimiz noktada yoğun bir bölgesel diplomasi trafiğimiz var. Türkiye ve İran'ın Suriye meselesinde görüşlerini ortaya koyması ve neler yapabiliriz diye çaba göstermesi Suriye açısından önemli. Yakın zamanda Astana sürecini hayata geçireceğiz. İç savaşın daha da tırmanmasını istemiyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem