Televizyona Çıkıp Teğmenleri Tehdit Etti: Mehmet Ali Ağca'nın Konuşturulduğu O Yayın RTÜK'ün Gündeminde

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Tuncay Keser, gazeteci Abdi İpekçi’yi öldüren ve Papa II. Jean Paul’e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca’nın Akit TV’de bir programa çıkarılmasına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz haftalarda da aynı programa IŞİD sanığı Ebu Hanzala’nın katıldığını ve ona ilişkin başvurusunun da RTÜK gündemine alınmadığını hatırlatan Keser "IŞİD sanığı Ebu Hanzala ile ilgili başvurumuz hala RTÜK gündemine girebilmiş değil. Akit TV bu kez de İpekçi ve Papa suikastı hükümlüsü Mehmet Ali Ağca’yı programa çıkardı" dedi.

'RTÜK GÜNDEMİNE ALINMASI İÇİN BAŞVURACAĞIZ'

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Keser şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mesihim’den Hitler’in kahramanlığına, ‘Papa’yı vurdum, gurur duyuyorum’dan teğmenlerin ihracı için ‘Yunan ordusu’ benzetmesine ve sunucunun ‘Siz bu devlet için kurşun atmışsınız’ övgüsüne sahne olan bir yayın. Suçun ve suçlunun övülmesi dahil pek çok ihlal var. RTÜK gündemine alınması için başvuracağız. Alınır mı, göreceğiz."

AĞCA NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Akit TV'ye katılan Ağca, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla kılıçlı yemin eden yeni mezun teğmenler hakkında tehdit içeren ifadeler kullandı.

Sunucunun "O teğmenleri ne yapılmalı?" sorusu üzerine Ağca "Atacaksın bunları. Sen o teğmenelrin WhatsApp Yazışmalarını gördün mü? Yunan ordusu yapmaz bunları. Eğer Tayyip Erdoğan satanist, siyaoist çeteleri yok edemezse yazıklar olsun. Yok edeceksin bu tehlikeyi. Öyle 100-500 tane teğmen atmakla olmaz. Atacaksın kayyımı. Bana görev verilirse asarım. Asarım derken ben demokratik hukuk devletini savunuyorum" dedi.

Kaynak: ANKA