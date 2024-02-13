Ağca, bu kez de 'yağma'dan yargılanıyor; mağduru, çocukları ile tehdit etmiş

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’ye 1 Şubat 1979’da suikast düzenleyerek öldüren ve 13 Mayıs 1981’de Papa II. Ioannes Paulus’a düzenlendiği suikast ile elinden ve karnından yaralanmasına neden olan Mehmet Ali Ağca’nın bu kez de yağma suçundan yargılanmasına devam edildi.

Son Güncelleme:
Ağca, bu kez de 'yağma'dan yargılanıyor; mağduru, çocukları ile tehdit etmiş

Aralarında Mehmet Ali Ağca'nın da bulunduğu, Bahçelievler'de Gökhan Soylu'nun evini tehditle aldıkları iddiasıyla görülen davanın yeni duruşması görüldü. Duruşmada tanık Ahmet Gülmedi, Mehmet Ali Ağca'nın Gökhan Soylu'yu çocukları ile tehdit ettiğini söyledi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, müşteki Gökhan Soylu ile aynı iş yerinde çalıştığını belirterek, pazarcılık yapan sanıklardan Muhittin Erdal'ın müşteki ile ticaret yaptığını, işleri bozulunca da borçlarından dolayı Gökhan Soylu'ya çek verdiğini anlattı.

Çekler ödenmeyince Erdal'ın üzerine olan daireleri Gökhan Soylu'ya devrettiğini aktaran tanık Gülmedi, Soylu'nun da dairelerin parasını ödediğini belirtti.

"ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"

Daireleri geri almak isteyen sanıklarla Mehmet Ali Aslan'ın Bakırköy'deki ofisinde buluştuklarını dile getiren tanık Gülmedi, "Sanıkların tehditkar tavırları vardı. Mehmet Ali Ağca da bu görüşmede vardı. Mehmet Ali Ağca elini masaya vurarak Gökhan Soylu'ya, 'Sen zenginsin bu adamların dairesini vereceksin, senin çocuğun var, yerlerini biliyorum' dedi. Üzerimize yürüdü. İlerleyen günlerde Soylu'dan tapuyu aldılar. Mehmet Ali Ağca tapu alındığı gün Gökhan Soylu ve beni arabasına aldı. Bize 'İnin hiç kimseye bir şey söylemeyin' dedi. Bizim elimizden çekleri de aldılar. Aradan bir hafta geçtikten sonra Gökhan şikayetçi oldu" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Ahmet Çetin hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların birden fazla kişi ile yağma suçunu işledikleri belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Mehmet Ali Aslan (Ağca), Reyhan Erdal, Muhittin Erdal, Gökhan Erdal ve Ahmet Çetin'in "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Abdi İpekçi Papa Dava Mahkeme
Son Güncelleme:
Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye Pandalar arasındaki futbol topunu bulabilir misin? Süre sadece 5 saniye
Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı 36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı
Antalya'nın ilçelerinde eğitime ara Antalya'nın ilçelerinde eğitime ara
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı: 'Depremden kaçmak için o şehirleri seçmeyin' Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı
'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı 'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı
Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti! Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti!
Kurtlar Vadisi, yıllar sonra geri dönüyor: Nerede yayımlanacağı belli oldu! Kurtlar Vadisi, yıllar sonra geri dönüyor!
Kişiliğinizi ele veriyor: İsminizin baş harfine göre nasıl bir insansınız? İsminizin baş harfine göre nasıl bir insansınız?