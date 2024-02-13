Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Eskişehir'de, 75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi'nde R.E.O. (17) ile H.C.T. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E.O. bıçakla ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan R.E.O, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı H.C.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA