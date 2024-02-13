Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Eskişehir'de, 75. Yıl Mahallesi Vali Sami Sönmez Caddesi'nde R.E.O. (17) ile H.C.T. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.E.O. bıçakla ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan R.E.O, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı H.C.T'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Eskişehir
Son Güncelleme:
Erzincan'da maden ocağında toprak kayması I Ali Yerlikaya, "9 kişiye ulaşılamıyor" dedi! Bakan Tunç: Soruşturma başlatıldı Göz göre göre felaket: Erzincan'da maden ocağında toprak kayması
Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan IŞİD'li tutuklandı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan IŞİD'li tutuklandı
Show TV'deki Sandık Kokusu dizisinden veda... Artık kadroda yer almayacak Show TV'deki Sandık Kokusu dizisinden veda... Artık kadroda yer almayacak
36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı 36 yıllık Türk devi el değiştirdi! Apar topar dev şirketin satışı yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı: 'Depremden kaçmak için o şehirleri seçmeyin' Prof. Ahmet Ercan 'güvenli' dedi, 24 ili açıkladı
'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı 'Böyle bir şey görmedim' dedi, son anketi canlı yayında açıkladı
Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti! Son ankette seçmenin tercihi belli oldu: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan birinci çıkacak parti!
Kurtlar Vadisi, yıllar sonra geri dönüyor: Nerede yayımlanacağı belli oldu! Kurtlar Vadisi, yıllar sonra geri dönüyor!
Kişiliğinizi ele veriyor: İsminizin baş harfine göre nasıl bir insansınız? İsminizin baş harfine göre nasıl bir insansınız?