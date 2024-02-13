Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan IŞİD'li tutuklandı
Mersin'de IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan zanlının Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktı. Sahte kimlikle burada çalışan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mersin'de IŞİD'e yönelik operasyonda yakalanan kişi tutuklandı.
Zanlının Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde sahte kimlikle çalıştığı ortaya çıktı.
Konuya ilişkin Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Hakkında difüzyon bulunan yabancı uyruklu U.A'nın Gülnar ilçesi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ve yabancı uyruklu R.K. adına tanzim edilen sahte kimlik bilgilerini kullandığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır."
Kaynak: Gerçek Gündem
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