CHP'den AKP'nin adayının afişlerinin YSK'nın kararlarına aykırı şekilde kentte yer almasına tepki: Yasak olan yerlerde boy gösteriyor

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanının afişlerinin kentin genelindeki inşaatlarda mevzuata aykırı olarak yer almasına sert tepki gösterdi. Valiliğe başvuru yaptıklarını ifade eden Yeşiltaş, sürecin ağırdan alındığını belirterek YSK kararlarını hatırlattı.



Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kentteki inşaat sahalarının çevresinde bulunan alanların AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın seçim afişleriyle kaplanmasına sert tepki gösterdi.



Yeşiltaş, konuyla ilgili gerekli başvuruyu Valiliğe yaptıklarını ancak henüz bir sonuç alamadıklarını belirterek, "AKP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayının seçim afişleri kentimizdeki inşaat sahalarını kaplıyor. Mevzuata aykırı bir şekilde afişler kentte asılması yasak olan yerlerde de boy gösteriyor. Biz konuyla ilgili başvuruyu Valiliğe yaptık. Vali Mahmut Demirtaş'ın konuyu ağırdan alması nedeniyle konu henüz YSK'ya aktarılmadı. Biz sürecin takipçisiyiz. Konuyla ilgili bir an önce adım atılması için Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'ı göreve çağırıyorum. Biz seçim sürecinin yasalara, mevzuata uygun şekilde yürütülmesini titizlikle sürdürürken AKP'nin adayını kanun tanımaz tavrından vazgeçmeye, hukuka uymaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem