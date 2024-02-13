Antalya'nın ilçelerinde eğitime ara

Antalya'nın 3 ilçesinde olumsuz hava şartları sebebiyle yarın da eğitime ara verildi. Antalya'da meydana gelen şiddetli yağış sonrası sel ve su baskınları yaşanmış bir kişi hayatını kaybetmişti.

Antalya'nın ilçelerinde eğitime ara

Antalya Valiliği, kentte meydana gelen sağanak sebebiyle oluşan sel ve su baskını olayları nedeniyle Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı'nda yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Antalya'da dün akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kentin birçok noktasında kuvvetli yağış nedeniyle park halindeki araçlar yollarda sürüklenirken, birçok evi de su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Etkili olan şiddetli yağış sonrasında meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti.

EĞİTİME ARA

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle, okullarımız eğitime hazır olamayacağından, 14 Şubat Çarşamba günü Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde eğitime ara verilmiştir" denildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde eğitime bugün ara verilmişti.

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