KPSS-2024/7 Tercih Sonuçları Açıklandı

KPSS-2024/7 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlandı.

Son Güncelleme:
KPSS-2024/7 Tercih Sonuçları Açıklandı

ÖSYM'nin açıklamasına göre 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS-2024/7: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih başvuruları 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2024/7 tercih sonuçları 11 Kasım 2024 tarihinde ilan edildi.

Yayımlanan ilanda; "Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır " ifadelerine yer verilmişti.

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"KPSS-2024/7: Kentsel DönüşümBaşkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

İŞKUR'da 85 Bin 128 İş İlanı Açıldı: İşte KPSS Şartsız En Çok Aranan MesleklerİŞKUR'da 85 Bin 128 İş İlanı Açıldı: İşte KPSS Şartsız En Çok Aranan MesleklerEkonomi
KPSS'de FETÖ Usulsüzlükleri İçin Gözaltı KararlarıKPSS'de FETÖ Usulsüzlükleri İçin Gözaltı KararlarıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
KPSS kentsel dönüşüm
Son Güncelleme:
Asla Çöpe Atılmamalı! Mandalina Kabuklarıyla Yapılan 3 Şey Asla Çöpe Atılmamalı! Mandalina Kabuklarıyla Yapılan 3 Şey
CHP Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun İptali İçin AYM'nin Kapısında CHP Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu AYM'ye Taşıdı
Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli Son Yolcuğuna Uğurlandı Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli'ye Veda
Süper Besin Olarak Biliniyor! Kalp ve Beyne Kalkan Oluyor, Tüketene Hastalık Uğramıyor Süper Besin Olarak Biliniyor! Kalp ve Beyne Kalkan Oluyor, Tüketene Hastalık Uğramıyor