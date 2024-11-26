İŞKUR'da 85 Bin 128 İş İlanı Açıldı: İşte KPSS Şartsız En Çok Aranan Meslekler

İŞKUR'un Açık İş Haritası'na göre ülke genelinde yaklaşık 85 bin 128 kişilik iş ilanı bulunuyor. İlanlara göre, Türkiye'de işverenlerin en fazla ihtiyaç duyduğu meslek grupları belli oldu.

Kaynak: AA

İŞKUR İşsizlik
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İŞKUR'da 85 Bin 128 İş İlanı Açıldı: İşte KPSS Şartsız En Çok Aranan Meslekler - Resim: 1

Türkiye'de işverenlerin en fazla ihtiyaç duyduğu meslek grupları belli oldu. Özellikle üretim ve hizmet sektörlerinde nitelikli iş gücüne olan talep arttı. İŞKUR'un Açık İş Haritası'na göre ülke genelinde yaklaşık 85 bin 128 kişilik iş ilanı bulunuyor. Firmalar, ustalık gerektiren mesleklerde personel ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. En çok dikiş makineci, gazaltı kaynakçısı, forklift operatörü gibi ustalık isteyen işlerdeki eksiklik dikkat çekiyor.

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İŞKUR'da 85 Bin 128 İş İlanı Açıldı: İşte KPSS Şartsız En Çok Aranan Meslekler - Resim: 2

Bunun yanı sıra temizlik görevlisi, satış elemanı, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi ve servis elemanı gibi nitelik gerektirmeyen işlerde de yoğun talep bulunuyor. Ustalık isteyen işlerde ilk sırada dikiş makinecisi var. Yine iş ilanlarının en fazla olduğu şehir ise İstanbul olduğu görülüyor.

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İŞKUR'da 85 Bin 128 İş İlanı Açıldı: İşte KPSS Şartsız En Çok Aranan Meslekler - Resim: 3

EN FAZLA İŞ İLANI İSTANBUL'DA

İlanların şehir merkezli durumunda, 21 bin 846 iş ilanıyla İstanbul ilk sırada yer alıyor. İstanbul'u Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir takip ediyor. Ayrıca sanayi yoğunluğuyla öne çıkan Kayseri ve Gaziantep de eleman ihtiyaçlarının yüksek olduğu şehirler arasında bulunuyor.

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İŞKUR'da 85 Bin 128 İş İlanı Açıldı: İşte KPSS Şartsız En Çok Aranan Meslekler - Resim: 4

USTALIK İSTEYEN MESLEKLER

Nitelik gerektirmeyen işlerde en fazla açık 3 bin 280 ilanla temizlik görevlisi oldu. Onu, 1.381 satış elemanı, 1.322 paketleme işçisi, 1.303 ambar-depo işçisi, 1.277 konfeksiyon işçisi ve 1.249 servis elemanı takip ediyor.

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İŞKUR'da 85 Bin 128 İş İlanı Açıldı: İşte KPSS Şartsız En Çok Aranan Meslekler - Resim: 5

Ustalık gerektiren meslekler için dikiş makinecisi, gazaltı kaynakçısı, forklift operatörleri, elektrikçi, mekanik bakım onarımcı ve CNC torna tezgah operatörü en fazla aranan meslekler oldu. İşverenler, bu meslekteki eleman açıklarını doldurmak için yoğun çaba harcıyor.

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