İŞKUR'da 85 Bin 128 İş İlanı Açıldı: İşte KPSS Şartsız En Çok Aranan Meslekler

Bunun yanı sıra temizlik görevlisi, satış elemanı, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi ve servis elemanı gibi nitelik gerektirmeyen işlerde de yoğun talep bulunuyor. Ustalık isteyen işlerde ilk sırada dikiş makinecisi var. Yine iş ilanlarının en fazla olduğu şehir ise İstanbul olduğu görülüyor.