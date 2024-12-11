Markette Korkunç Olay! Elini Kıyma Makinesine Kaptırdı
Elazığ'da bir markette çalışan 19 yaşındaki F.K., elini kıyma makinesine kaptırdı. İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan genç, hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da Bosna Hersek Bulvarı'ndaki bir marketin kasap reyonunda çalışan F.K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Makine durdurulurken, ihbarla markete itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle F.K.'nin sıkışan eli kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından F.K., Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA