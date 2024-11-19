Rus Medyum 'Tehlikeli Dönem Geliyor' Diyerek Uyardı

Rus Nostradamus olarak bilinen kahin Kazhetta Akhmetzhanova açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kremlin destekli Rusya medya kuruluşu Moskovskij Komsomolets'e konuşan Akhmetzhanova dünyadaki düzenin ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşının daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini iddia etti.