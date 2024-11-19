Rus Medyum 'Tehlikeli Dönem Geliyor' Diyerek Uyardı

'Rus Nostradamus' olarak bilinen medyum Kazhetta Akhmetzhanova, Kremlin destekli Rusya medya kuruluşu Moskovskij Komsomolets'e yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman sona ereceğini tahmin etti.

Kaynak: Mynet

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Rus Medyum 'Tehlikeli Dönem Geliyor' Diyerek Uyardı - Resim: 1

Rus Nostradamus olarak bilinen kahin Kazhetta Akhmetzhanova açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kremlin destekli Rusya medya kuruluşu Moskovskij Komsomolets'e konuşan Akhmetzhanova dünyadaki düzenin ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşının daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini iddia etti.

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Rus Medyum 'Tehlikeli Dönem Geliyor' Diyerek Uyardı - Resim: 2

Mynet'ten Seray Üstün'ün aktardığı habere göre, Önümüzdeki birkaç aylık sürece dikkat çeken Akhmetzhanova, "Şu anda, birkaç ay sürecek son derece tehlikeli bir dönem geliyor." dedi.

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Rus Medyum 'Tehlikeli Dönem Geliyor' Diyerek Uyardı - Resim: 3

Akhmetzhanova, "Durum şu anda çok zor. Rusya-Ukrayna savaşı 2025 yılına kadar çözülecek" diye konuştu.

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