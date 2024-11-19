Rus Medyum 'Tehlikeli Dönem Geliyor' Diyerek Uyardı
'Rus Nostradamus' olarak bilinen medyum Kazhetta Akhmetzhanova, Kremlin destekli Rusya medya kuruluşu Moskovskij Komsomolets'e yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının ne zaman sona ereceğini tahmin etti.
Kaynak: Mynet
Rus Nostradamus olarak bilinen kahin Kazhetta Akhmetzhanova açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Kremlin destekli Rusya medya kuruluşu Moskovskij Komsomolets'e konuşan Akhmetzhanova dünyadaki düzenin ve özellikle Rusya-Ukrayna savaşının daha iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini iddia etti.
Mynet'ten Seray Üstün'ün aktardığı habere göre, Önümüzdeki birkaç aylık sürece dikkat çeken Akhmetzhanova, "Şu anda, birkaç ay sürecek son derece tehlikeli bir dönem geliyor." dedi.
Akhmetzhanova, "Durum şu anda çok zor. Rusya-Ukrayna savaşı 2025 yılına kadar çözülecek" diye konuştu.