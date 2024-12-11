Trump Gözüne Kanada'yı Kestirdi

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen akşam Büyük Kanada Eyaletinin Valisi Justin Trudeau'yla akşam yemeği yemek büyük bir zevkti" ifadesini kullandı.

"EYALET VALİSİ"

Gümrük vergisinin yüzde 25 artırılmasının Kanada ekonomisini olumsuz etkileyeceğini ifade eden Trudeau'ya "eyalet valisi" diye hitap edip dalga geçen Trump, "Sonuçları herkes için gerçekten muhteşem olacak. Gümrük tarifeleri ve ticaret konusundaki derinlemesine görüşmelerimize devam edebilmek için Vali'yi yakında tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum" değerlendirmelerini yaptı.

Trump'ın bu paylaşımı, Trudeau'un Halifax Ticaret Odasında düzenlenen bir etkinlikte, Trump'ın gümrük tarifelerini artırmasının ABD'li tüketicilerin üzerindeki olumsuz etkilerine dair yorumunun ardından geldi.

Associated Press'e göre Trudeau etkinlikte, "Bence sınırın güneyindeki insanlar, Kanada'dan gelen her şeye gümrük vergisi getirilmesinin hayatı çok daha pahalı hale getireceği gerçeğine uyanmaya başlıyor" demişti.

Trudeau, kasım sonunda Trump ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya gelmişti.

Trump, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA