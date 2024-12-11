ABD'de Kritik Enflasyon Verisi Belli Oldu

ABD'de piyasaların merakla beklediği kritik enflasyon verisi açıklandı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda ise yüzde 2.7 yükseldi

Beklenti aylık artışın yüzde 0.2, yıllık artışın ise yüzde 2.7 gelmesi yönündeydi.

Tüketici fiyatları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 oranında ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.6 oranında artış göstermişti.