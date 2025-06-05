CHP'li Ömer Fethi Gürer Yeni Kitabını Okuyucuya Duyurdu

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Kapadokya’nın Başkenti Kitabı, Niğde Spor Tarihi Kitabı, Niğde Şaka Fıkra Söylence Kitabı, Bor Şehri Kitabı ve Kızılca Bektiklerin Yurdu kitabından sonra Niğde Siyaset Tarihi ismini verdiği kitabını yayımladı.

Gürer’in Niğde Siyaset Tarihi kitabı, Niğde siyaseti ve yaşananları 2000 yılına kadar her yönüyle anlatıyor. Kitap ile Gürer, 6. Niğde kitabını yazmış oldu.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kitabı ile ilgili şöyle konuştu: “Niğde ili ilgili yazdığım kitaplar, bir kent tarihini farklı yönleri ile ele alan, tarihi belgeler, canlı tanıklar ve yerinde incelemeler ile ortaya çıkan eserlerdir. Niğde sosyal yaşamı ve 2000 yılı sonrası Niğde Siyaset Tarihini de gelecekte yazarak, Niğde için çok kapsamlı belge ve bilgileri geleceğe bırakmış olacağım. İçerik ve çalışma olarak, sanırım ülkemizde örnek kent araştırmaları içinde yer alan çalışmalar oldu. Tamamı kendi olanaklarımla gerçekleştirdim. Zor ve uğraş gerektiren çalışmalarla bu kitapları yazdım.”