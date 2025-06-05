Sofraların Tadı Balda Hile Üstüne Hile! Bakanlık'tan Kaçamadılar

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi balda yapılan hileler Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin gözünden kaçmadı. Bakanlık balda hile yapan firmaları tek tek ifşaladı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sofraların Tadı Balda Hile Üstüne Hile! Bakanlık'tan Kaçamadılar
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarıyla mücadelesini sürdürürken, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine yine pek çok ürün ve firma eklendi.

Et, baharat, süt ürünleri başta olmak üzere birçok üründe vatandaşın sağlığını tehlikeye atan sahtekarlar bir kez daha ifşa edildi. Sağlık ve enerji deposu olan balda yapılan hileler ek tek ortaya çıkardı.

Ankara’da Baldağ ve Hastürk Gıda, Siirt Pervari’de ise Pervari Tat Bal isimli markaların ballarında taklit ve tağşiş yapıldığı belirledi.

Süzme çiçek balı, Siirt Pervari balı, akasya çiçek balı gibi ürünlerde taklit ve tağşiş gözler önüne serildi.

Sofraların Tadı Balda Hile Üstüne Hile! Bakanlık'tan Kaçamadılar - Resim : 1

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Bal Tarım ve Orman Bakanlığı
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