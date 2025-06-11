CHP'li Kanko Trafikte Radar Uygulamasına Ateş Püskürdü: "Devlet Vatandaşı Korur, Cezalandırmaz"

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CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko radar uygulamaları ve artan trafik cezaları nedeniyle isyan etti. Açıklamasında, makam araçlarının hız sınırlarını aştığını iddia eden Kanko, "Radarlarla donatılmış yollar vatandaşı cezalandırmaya dönüştü" dedi. Kanko, "Lüks makam araçlarıyla 200-220 kilometre hızla ilerleyen bakanlar kırmızı ışıkta bile durmazken, vatandaş çok şeritli bir yolda 50 kilometre sınırını aştı diye anında ceza kesiliyor. Bu açık bir çifte standarttır" diye konuştu.

"BÜTÇE AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN RADAR KURULUYOR"

Trafik cezalarının gelir kapısına dönüştüğünün altını çizen Kanko, 2020 yılında 5 milyar TL olan ceza tutarının 2025’in sadece ilk 4 ayında 53 milyar lirayı aştığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın adeta Maliye Bakanlığı’na rakip olduğunu söyleyerek eleştiren Kanko, "Trafik güvenliği sağlamak için değil, bütçe açığını kapatmak için radar kuruluyor. Bu yöntemle vatandaşın sırtına yük biniyor." ifadelerini kullandı.

"DEVLET VATANDAŞI KORUR, CEZALANDIRMAZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan Kanko, "Radarlar, güvenlik gerekçesiyle değil vatandaşı gelir kapısı gibi gören bir anlayışla yerleştiriliyor. Eğitim ve bilinçlendirme yerine ceza kesmeye odaklanılmış. Cumhurbaşkanı’nı bu adaletsizliğe dur demeye davet ediyorum. Devlet vatandaşı korur, cezalandırmaz." dedi.