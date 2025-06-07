Vatandaşları İsyan Ettiren 'Radar' Uygulamasına Bir Tepki de AKP İçinden: 'Tuzak' Dedi, Önerilerini Sıraladı

İçişleri Bakanlığı'nın 'radar' uygulaması vatandaşların büyük tepkisini çekerken bir tepki de AKP içinden geldi. Şamil Tayyar, söz konusu uygulamaya, 'tuzak' dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Vatandaşları İsyan Ettiren 'Radar' Uygulamasına Bir Tepki de AKP İçinden: 'Tuzak' Dedi, Önerilerini Sıraladı
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Kurban Bayramı sürecinde Türkiye’nin dört bir yanına radar cihazları yerleştirirken, memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek isteyen vatandaşlar, kesilen cezalarla adeta neye uğradıklarını şaşırdı.

Söz konusu uygulama, vatandaşlar tarafından ‘ceza tuzağı’ olarak anılırken, bir vatandaşın 50 dakika içerisinde toplam 4 kez ceza yediği bilgisini paylaşması sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Söz konusu uygulamaya AKP içinden de tepkiler gelmeye başladı. AKP’li Şamil Tayyar da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, vatandaşların farklı siyasi görüşlerden olsalar da “ilk kez sorunun varlığına dair görüş birliğine vardığına” dikkat çekerek, söz konusu uygulamaya tuzak dedi.

Konuya itiraz edenlerin ‘‘ölümden/kazalardan yana’’ gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Tayyar, “Duble yolda 100 metre arayla hız sınırı 70 km, 50 km ve 30 km’ye düşüyor, radarı 30 km hız eşiğine yerleştiriyorsanız, burada tedbir değil tuzak vardır” dedi.

Tayyar, açıklamasının devamında da yapılması gerekenleri “Kurallarda standart sağlanmalı. -İşaret levhaları yerleştirilmeli” dedi.

Tayyar paylaşımının son bölümünde ise şunları söyledi:

“Ayrıca, hız kontrolüyle insan hayatının korunması düşünülüyorsa, kurallarda muafiyet olmamalıdır. Bolca radar örneği verilen batı ülkelerinde olduğu gibi. 30 km hızla geçilmesi gereken yeri, ‘ya oradan bir çocuk fırlarsa’ metaforuyla açıklayanlara sormak gerekir. Bu risk, vatandaş Ali için var, bakan Ali için, vali Davut için, vekil Şamil için, genel müdür Mahmut için yok mu? Yani, vatandaş o yoldan hız sınırına uymazsa birinin hayatını riske ediyor ama protokol eşrafı 180 km hızla ve onlarca çakarlı araçla geçerken bu risk bir anda ortadan kalkıyor, öyle mi? Uygulamada tuzak, kurallarda keyfiyet ve muafiyeti kaldıralım, ondan sonra istediğiniz yere radar koyun, hız sınırında standardı siz belirleyin. Hayırlı bayramlar. Kazasız, sağlıcakla, huzur dolu günler."

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