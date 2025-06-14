Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Bir Skandal Daha! Tutuklu Başkanın Yerine Seçilen Vekil Kendisini 'Başkan' İlan Etti

Tutuklanan CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine vekil seçilen AKP'li Eray Karadeniz, tartışmalı biçimde göreve geldi. Karadeniz'in belediye sitesinde kendisini "başkan" ilan ettiği görüldü.

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Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde Bir Skandal Daha! Tutuklu Başkanın Yerine Seçilen Vekil Kendisini 'Başkan' İlan Etti
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CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin, İBB'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanmasının ardından başlayan süreç, yeni bir krizin kapısını araladı.

11 Haziran'da toplanan belediye meclisi, Bahçetepe'nin yerine geçecek başkanvekili seçimi için sandık başına gitti. AKP, Meclis Grup Başkanvekili Eray Karadeniz'i; CHP ise Murat Topaloğlu'nu aday gösterdi.

İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamayınca üçüncü turda 21 oy alan Karadeniz, 16 oyda kalan Topaloğlu'nu geride bırakarak belediye başkanvekili oldu.

'BAŞKAN' OLDU!

Seçimin ardından gözler Karadeniz'e çevrildi. Vekil sıfatıyla göreve başlayan Karadeniz'in, koltuğa oturduğu anda gülerek poz vermesi, ardından vatandaş ve esnaf ziyaretleri düzenleyerek "fiili başkan" gibi davranması, sosyal medyada ve muhalefet cephesinde büyük tepki topladı.

En dikkat çekici gelişme ise Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin internet sitesinde yaşandı. Eray Karadeniz'in unvanının "başkanvekili" olması gerekirken, resmi sayfada "belediye başkanı" olarak yer aldığı görüldü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Gaziosmanpaşa AKP
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