CHP'li Başkanlar Tutuklanmıştı: Üç Belediyeden Biri AKP'ye Geçti, İkisi CHP'de Kaldı

İBB soruşturmasında CHP'li belediye başkanlarının tutuklanması sonrasında üç belediyede başkan vekili seçimi yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde CHP'li Bahçetepe yerine Cumhur İttifakı oyları ile AKP'li Eray Karadeniz seçildi. Büyükçekmece Belediyesi'nde CHP'li Ahmet Şahin, Avcılar Belediyesi'nde CHP'li Yüksel Can seçildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen operasyonda Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklandı. Haklarında açılan soruşturma sonucunda tutuklanıp görevden uzaklaştırılan bu üç belediye başkanının yerine bugün başkan vekili seçimi yapıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yapılan başkanvekili seçiminde CHP'li Bahçetepe yerine Cumhur İttifakı oyları ile AKP'li Eray Karadeniz seçildi.

İKİ BELEDİYE CHP'DE KALDI

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimini 22 oy alan CHP'li Ahmet Şahin kazandı. Cumhur İttifakı adayı Mustafa Yazıcı 12 oy aldı, 1 oy boş çıktı 1 oy geçersiz sayıldı.

Avcılar'da da CHP'nin adayı Yüksel Can seçildi. Seçimde CHP adayı Yüksel Can 24 oy alırken
AKP adayı Mahmut Lökbaş 13 oy aldı.

HAKAN BAHÇETEPE'DEN AÇIKLAMA

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin AKP'ye geçmesi sonrasında, tutuklu Hakan Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. "Ben milletime güveniyorum!" başlıklı açıklamasında Bahçetepe, bu hukuksuzluğun son bulacağına inandığını vurguladı.

Hakan Bahçetepe'nin açıklaması şu şekilde:

CHP'li Başkanlar Tutuklanmıştı: Üç Belediyeden Biri AKP'ye Geçti, İkisi CHP'de Kaldı - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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