Samsun'da 3 Milyona Yakın Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Terme ilçesinde kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon geçekleştirdi.

Operasyonda, depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 milyon 860 bin adet kaçak makaron ve 2 bin 600 adet doldurulmuş kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA