Fabrikadan Çaldıkları Kabloları Eritip Sattılar

Afyonkarahisar'da travers fabrikasından 250 bin lira değerindeki kablo, bakır tel, elektrik malzemesi ve elektrikli alet hırsızlığı yapan 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Fabrikadan Çaldıkları Kabloları Eritip Sattılar
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Afyonkarahisar'da 6 ve 7 Haziran'da TCDD'ye ait travers fabrikasından 250 bin lira değerinde kablo, bakır tel, elektrik malzemesi ve elektrikli alet hırsızlığı yapan 5 şüpheli Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 12 Haziran'da yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak dün cezaevine teslim edildi. Şüphelilerin çaldıkları bakır telleri eriterek sattığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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