Bakan Tunç Açıkladı, Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Soruşturmada Son Durum Ne?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada son durumu açıkladı.

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Bakan Tunç Açıkladı, Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Soruşturmada Son Durum Ne?
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin son bilgiler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

Tunç, soruşturma kapsamında, 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere toplam 28 kişinin ifadesi alındığını kaydetti.

Bakan Tunç Açıkladı, Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Soruşturmada Son Durum Ne? - Resim : 1

Tunç, soruşturma kapsamında havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüphelinin çıkarıldıkları Manisa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandığını bildirdi.

Tunç paylaşımında, “Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Tunç'un paylaşımı şöyle:

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Kaynak: Haber Merkezi

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