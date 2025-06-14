Bakan Tunç Açıkladı, Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Soruşturmada Son Durum Ne?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada son durumu açıkladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin son bilgiler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.
Tunç, soruşturma kapsamında, 2 kişinin müşteki sıfatıyla, 20 kişinin bilgi amaçlı, 6 kişinin de şüpheli sıfatıyla olmak üzere toplam 28 kişinin ifadesi alındığını kaydetti.
Tunç, soruşturma kapsamında havuz enerji odasının inşasını gerçekleştiren, motor-elektrik aksamının montajını ve tamirini yapan 3 şüphelinin çıkarıldıkları Manisa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandığını bildirdi.
Tunç paylaşımında, “Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla kapsamlı bir şekilde devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
Tunç'un paylaşımı şöyle:
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, elektrik akımı kapılarak hayatını kaybettiği elim olayla ilgili olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 14, 2025
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan;
🔹Havuz enerji…
Kaynak: Haber Merkezi