Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Telefonu

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümünün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Kurtulmuş’un Özel’e açtığı telefon TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı dileklerini iletti. — TBMM (@TBMMresmi) June 9, 2025

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızaya bakmak için aşağı inmişti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Saat 23.45 sıralarında depoya inen Zeyrek elektrik akımına kapılmıştı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtmişti.

DURUMU KRİTİKTİ

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullanmıştı.

Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli ölümünün ardından başlatılan soruşturmada 14 kişinin ifadesi alınmış, 2 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

BAKAN TUNÇ 6 İHMALİ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturmada açıklanan bilirkişi raporunu açıklamıştı.

Raporda havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı ortaya çıktı.