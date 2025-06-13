Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Telefonu

Ölümüyle Manisalıları ve siyaset dünyasını yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziyede bulunmak isteyen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Lideri Özgür Özel’e telefon açtı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Telefonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümünün ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Kurtulmuş’un Özel’e açtığı telefon TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i telefonla arayarak, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı dileklerini iletti.

Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Telefonu - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede havuzun makine dairesinde meydana gelen arızaya bakmak için aşağı inmişti.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞTI

Saat 23.45 sıralarında depoya inen Zeyrek elektrik akımına kapılmıştı. Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.30 sıralarında 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrıda Zeyrek'e elektrik çarptığına dair ihbar alındığını belirtmişti.

Numan Kurtulmuş’tan Özgür Özel’e Ferdi Zeyrek İçin Başsağlığı Telefonu - Resim : 2

DURUMU KRİTİKTİ

Ekiplerin ihbarın ardından 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını aktaran Zeren, "Hastanın bilinç durumunun olmadığı gözlendi. Kalp masajı eşliğinde 112 ekiplerince hastanemize getirildi. Hastanemizde yapılan müdahalelerle yoğun bakıma alındı hastamız. Şu anda yoğun bakımda gereken tedavisi sürüyor. Ancak kritik durumu sürmekte." ifadelerini kullanmıştı.

Zeyrek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli ölümünün ardından başlatılan soruşturmada 14 kişinin ifadesi alınmış, 2 şüpheli de gözaltına alınmıştı.

BAKAN TUNÇ 6 İHMALİ AÇIKLAMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zeyrek’in ölümüne ilişkin soruşturmada açıklanan bilirkişi raporunu açıklamıştı.

Raporda havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde bulunması gereken kaçak akım rölesi ekipmanının bulunmadığı, tüm metal ekipmanlarda korozyondan dolayı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem olduğu, havuz enerji odasında bulunan kaçak akım rölesinin de korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlarda olmadığı ortaya çıktı.

Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek Harekete Geçti: O Paylaşımlara 'Tolerans Yok'Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek Harekete Geçti: O Paylaşımlara 'Tolerans Yok'Güncel

Ferdi Zeyrek Soruşturmasında Ek Bilirkişi RaporuFerdi Zeyrek Soruşturmasında Ek Bilirkişi RaporuGüncel

Etiketler
Numan Kurtulmuş Ferdi Zeyrek
Son Güncelleme:
Temizlikte Hep Göz Ardı Ediliyor: Meğer Büyük Hataymış Temizlikte Hep Göz Ardı Ediliyor: Meğer Büyük Hataymış
Fuat Oktay’dan İsrail’e Sert Tepki: 'Pervasızca Atılmış Bir Adım' Fuat Oktay’dan İsrail’e Sert Tepki
Emekliler İçin Dünyada En İyi 10 Şehir Açıklandı: Türkiye'den Sadece O İl Listede Yer Aldı Emekliler İçin Dünyada En İyi 10 Şehir Açıklandı: Türkiye'den Sadece O İl Listede Yer Aldı
Fahrettin Altun'dan 'İsrail' Tepkisi: 'Tüm Dünya Gördü' Fahrettin Altun'dan 'İsrail' Tepkisi... 'Tüm Dünya Gördü'
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmedi İsrail 'NÜKLEER' Savaşı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi
ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar ATM ve Şubeler Tarihe Karışıyor: Nakitin Sonu Göründü! Bankacılık Sektöründe Tarihi Karar
İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş
Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı, Haziran'da Rekora Koştu
Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim' Yılmaz Erdoğan’ın Gözbebeğiydi! BKM’nin Eski Yıldızı Ağlayarak İtiraf Etti: '10 Defa İntihar Ettim'