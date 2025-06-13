Fahrettin Altun'dan 'İsrail' Tepkisi: 'Tüm Dünya Gördü'

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Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri aralıksız düzenlediği saldırılarla sayısız insanlık suçu işleyen İsrail, bu sabah da İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırısı düzenledi. Ardından birçok kentte sivil yerleşim yerlerini de bombalayan İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu’nun eski başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi de dahil pek çok kişi öldü.

Tüm dünyadan saldırılara tepki yağarken, Türkiye'den birçok siyasi de İsrail'i kınadıklarına yönelik açıklamalar yaptı. Son olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak İsrail'in neden olduğu katliamlara tepki gösterdi. İran’a olan saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Altun, İran halkına ve devletine başsağlığı dilediğini ifade etti.

'CUMHURBAŞKANIMIZ HAKLIYDI'

Söz konusu saldırının Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne büyük bir tehlike olduğunu bir kez daha gösterdiğini işaret eden Fahrettin Altun, "İsrail’in Gazze’ye yönelik vahşi saldırganlığıyla başlayan sürece uluslararası toplumun tepkisizliği, tüm bölgeyi ateşe atan ve dünya barışını tehdit eden bir hal almıştır. Gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge barışı adına İsrail saldırganlığına karşı yaptığı uyarılarda ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

'DERHAL HAREKETE GEÇİN'

İsrail’in İran'a yönelik saldırısının, enerji güvenliğin, küresel ekonomi ve uluslararası hukuk gibi birçok yönden değerlendirileceğini aktaran İletişim başkanı, uluslararası topluma da barış adına harekete geçilmesi için çağrıda bulundu. İsrail'in tüm bu saldırganlığı ve suçlarına karşı net bir duruş gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, "Türkiye olarak bölge ve dünya barışı çalışmaya, İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız tutumuna karşı durmaya ve bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.