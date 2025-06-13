Fuat Oktay’dan İsrail’e Sert Tepki: 'Pervasızca Atılmış Bir Adım'

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak ‘Barışı ve istikrarı tehdit eden pervasızca atılmış bir adımdır. Uluslararası toplumun, İsrail’in bölge barışını tehdit eden saldırılarına karşı net bir tavır koyması elzemdi’ dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Fuat Oktay’dan İsrail’e Sert Tepki: 'Pervasızca Atılmış Bir Adım'
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İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama mesajı gelirken, bir tepki de TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'dan geldi.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Oktay ‘Bu saldırının, Gazze’de yürütülen soykırıma ilişkin "son günlerde artan uluslararası baskıyı gölgelemek ve yeni bir kriz yaratarak Gazze’de olanları unutturma" çabası olduğu dünya kamuoyunun gözünden kaçmamalıdır’ dedi.

Fuat Oktay’dan İsrail’e Sert Tepki: 'Pervasızca Atılmış Bir Adım' - Resim : 1

Oktay’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: İsrail’in, İran’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırı bölgesel barışı ve istikrarı tehdit eden pervasızca atılmış bir adımdır. İran'a yönelik askeri müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz.

'HUKUK İHLALİ'

Uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu saldırı ile İsrail, bölgesel istikrarı bilinçli biçimde sabote ederek, her zaman olduğu gibi diplomasiyi yok sayan bir anlayışla hareket ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

'NET TAVIR KOYMAK ELZEMDİR'

Bu saldırının, Gazze’de yürütülen soykırıma ilişkin "son günlerde artan uluslararası baskıyı gölgelemek ve yeni bir kriz yaratarak Gazze’de olanları unutturma" çabası olduğu dünya kamuoyunun gözünden kaçmamalıdır.

Uluslararası toplumun, İsrail’in bölge barışını tehdit eden saldırılarına karşı net bir tavır koyması elzemdir.

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