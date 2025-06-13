Seyhan ve Ceyhan Belediyelerinde Başkan Vekili Seçimleri 17 Haziran’da

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Adana'nın Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları Oya Tekin ile Kadir Aydar’ın yerine başkan vekili seçimi yapılacak. Valiliğin yazısına göre, her iki belediye meclisi 17 Haziran Salı günü saat 14.00’te toplanacak.

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Seyhan ve Ceyhan Belediyelerinde Başkan Vekili Seçimleri 17 Haziran’da
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Adana'nın Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanlarının tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından ilçe belediye meclisleri, başkan vekillerini seçmek için 17 Haziran'da toplanacak.

Valilikten alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın 3 Haziran'da tutuklanmasının ardından 2 ilçe belediyesinde başkan vekili seçimi yapılacak.

SEÇİMLER 17 HAZİRAN'DA

Seçimlerin yapılması için Valiliğin belediyelere gönderdiği yazıya göre, iki seçim de 17 Haziran Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Seyhan Belediyesi'nde başkan vekili seçimi belediyenin meclis toplantı salonunda, Ceyhan Belediyesi'ndeki seçim de Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Tekin ve Aydar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 3 Haziran'da tutuklanmış, 5 Haziran'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

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Kaynak: AA

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