Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret! 4 Saat Sonra Çıktı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu dışında 7 kişiyi daha ziyaret ettiği bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kent uzlaşısı soruşturmasında tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilen İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yapılan siyasi ziyaretler sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret! 4 Saat Sonra Çıktı - Resim : 1

7 KİŞİYİ DAHA ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sonra Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden isimlerden biri de Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00’de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek İmamoğlu’nu bir ziyaret gerçekleştirdi.

4 SAAT SONRA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan 7 kişiyi daha ziyaret etti. Cezaevinden saat 16.00 sıralarında ayrılan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına bir açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA

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Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu
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