CHP'li Bağcıoğlu Rusya Üzerinden Türkiye'nin Askeri Sağlık Sistemini Eleştirdi

Türkiye’nin askeri sağlık sitemindeki sorunlar zaman zaman gündeme gelirken, CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, bu konuya ilişkin acil ihtiyaçları gündeme getirdi.

Açıklamasında, insan hayatının her şeyin üzerinde bir değer olduğunu belirterek, “Bölgemizdeki savaş ve çatışmalar, her alanda olduğu gibi askeri sağlık sistemlerindeki eksiklikleri de ortaya koyuyor. Rusya’nın Ukrayna Savaşı’ndaki hataları, Türkiye için kritik bir uyarı niteliğinde. Her iki ülke de geçmişte askeri sağlık sistemlerini zayıflatan reformlar yaptı: Rusya 2008’de, Türkiye ise 2016’da 669 sayılı KHK ile.” İfadelerini kullandı.

Rusya’nın 2008’de yaptığı reformlarla asker hastanelerini kapatarak ve tıbbi personeli azaltarak sağlık sistemini küçülttüğüne dikkat çeken Bağcıoğlu, bu kararların Ukrayna savaşında ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtti. Bu durumun, Rusya için zafiyet yarattığını belirten Bağcıoğlu, Rus ordusunun savaş gücü ve moralinin ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Türkiye’de de 2016 reformuyla, “GATA ve asker hastaneleri kapatıldı, uzman personel sistem dışına çıkarıldı. Terörle mücadele ve 1999 Marmara Depremi’nde kritik rol oynayan bu sistemin kurumsal kültürü, harp cerrahisi başta bir çok alandaki uzmanlığı ve etkin işleyişi kaybedildi” diyen Bağcıoğlu, Rusya’daki durum üzerinden “Türkiye, aynı hataları tekrarlamamak için askeri sağlık sistemini tüm bileşenleriyle ivedilikle yeniden kurmalıdır. Oyalamaya ve Zaman kaybına tahammül yok” dedi.