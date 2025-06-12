Hayatını Kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Fotoğrafı CHP Genel Merkezi'nde: 'Unutmayacağız'

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Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek milyonları yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotoğrafı CHP Genel Merkezi’ne asıldı.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı, mensubu olduğu CHP Genel Merkezi binasına asıldı. Fotoğrafın üzerinde "Unutmayacağız" ifadesi de yer aldı.

Zeyrek, geçtiğimiz gün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Zeyrek’e son görev için on binlerce kişi toplanmıştı.

Kaynak: ANKA