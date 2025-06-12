Hayatını Kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Fotoğrafı CHP Genel Merkezi'nde: 'Unutmayacağız'

Hayatını kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı CHP Genel Merkeze asıldı. Fotoğrafın üzerinde "Unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Son Güncelleme:
Hayatını Kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Fotoğrafı CHP Genel Merkezi'nde: 'Unutmayacağız'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederek milyonları yasa boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in fotoğrafı CHP Genel Merkezi’ne asıldı.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafı, mensubu olduğu CHP Genel Merkezi binasına asıldı. Fotoğrafın üzerinde "Unutmayacağız" ifadesi de yer aldı.

Zeyrek, geçtiğimiz gün gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Zeyrek’e son görev için on binlerce kişi toplanmıştı.

Ferdi Zeyrek’i Ölüme Götüren Skandal İhmaller Zinciri! Hayat Kurtaracak Röleyi Kim KaldırdıFerdi Zeyrek’i Ölüme Götüren Skandal İhmaller Zinciri! Hayat Kurtaracak Röleyi Kim KaldırdıGüncel
Ferdi Zeyrek Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler SerbestFerdi Zeyrek Soruşturmasında Gözaltına Alınan Şüpheliler SerbestGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Ferdi Zeyrek CHP
Son Güncelleme:
CHP’li Seda Kaya Ösen: İnsanların Kalbine Dokunan Bir Başkandı CHP’li Seda Kaya Ösen: İnsanların Kalbine Dokunan Bir Başkandı
Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik Formülü Camlarınızı Bu Karışımla Silin, Sonbahara Kadar Parlak Kalsın! İşte Sır Gibi Saklanan Doğal Temizlik
Kahveyi Yıllardır Yanlış Demlemişiz! Bu Hata Bütün Tadını Alıp Götürüyor Kahveyi Yıllardır Yanlış Demlemişiz! Bu Hata Bütün Tadını Alıp Götürüyor
İktidara Yakın Yazar Yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Şimşek İçin Kararını Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan Şimşek İçin Kararını Verdi
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
Türk Telekom'dan İnternete Zam! 1 Temmuz'dan İtibaren Bu Fiyatlar Geçerli... Türk Telekom'dan İnternete Zam
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Klimalarda Kırmızı Alarm: Milyonlarcası Geri Çağrılıyor! 'Derhal Kullanmayı Durdurun' Uyarısı Yapıldı, Ülkeler Harekete Geçti Klimalarda Kırmızı Alarm: Milyonlarcası Geri Çağrılıyor! 'Derhal Kullanmayı Durdurun' Uyarısı
Tavukları Beslerken Canından Oldu! Sonradan Ortaya Çıkan Gerçek Herkesi Şoke Etti Tavukları Beslerken Canından Oldu