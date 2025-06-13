İsrail'in İran Saldırısına Türkiye'den İlk Tepki

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, saldırının bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da tırmandırdığını vurgulayarak, İsrail’in tutumunu sert sözlerle eleştirdi. “Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır.” ifadelerini kullandı.

Çelik, paylaşımında İsrail'in bu adımının yalnızca İran'ı değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Netanyahu hükümetinin eylemleri konusunda yaptığı uyarılara dikkat çeken Çelik, bu saldırının da söz konusu uyarıların ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Ayrıca, uluslararası kamuoyunun, Gazze’deki gelişmelere yönelik artan tepkilerden rahatsız olan İsrail’in dikkatleri başka yöne çekmek için bu saldırıyı düzenlediğini savundu.

'ULUSLARARASI BASKI ARTMIŞKEN...'

AK Parti Sözcüsü, saldırının zamanlamasına da işaret ederek, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerin devam ettiği bir dönemde böyle bir adım atılmasının, İsrail’in diplomasiye olan yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.” sözlerine yer verdi.

'DÜŞMANCA DAVRANDI'

Açıklamasının sonunda tüm dünyaya çağrıda bulunan Çelik, İsrail’in saldırgan tutumunun sadece bölgesel değil, küresel bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. “ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır.” ifadeleriyle uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.



İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır.



Cumhurbaşkanımızın Netanyahu… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 13, 2025

Kaynak: AA