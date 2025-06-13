İsrail'in İran Saldırısına Türkiye'den İlk Tepki

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısına Türkiye'den ilk tepki geldi. AKP Sözcüsü Çelik, "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır." dedi.

İsrail'in İran Saldırısına Türkiye'den İlk Tepki
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, saldırının bölgede zaten yüksek olan tansiyonu daha da tırmandırdığını vurgulayarak, İsrail’in tutumunu sert sözlerle eleştirdi. “Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır.” ifadelerini kullandı.

Çelik, paylaşımında İsrail'in bu adımının yalnızca İran'ı değil, tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce Netanyahu hükümetinin eylemleri konusunda yaptığı uyarılara dikkat çeken Çelik, bu saldırının da söz konusu uyarıların ne kadar yerinde olduğunu gösterdiğini söyledi. Ayrıca, uluslararası kamuoyunun, Gazze’deki gelişmelere yönelik artan tepkilerden rahatsız olan İsrail’in dikkatleri başka yöne çekmek için bu saldırıyı düzenlediğini savundu.

'ULUSLARARASI BASKI ARTMIŞKEN...'

AK Parti Sözcüsü, saldırının zamanlamasına da işaret ederek, ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelerin devam ettiği bir dönemde böyle bir adım atılmasının, İsrail’in diplomasiye olan yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı.” sözlerine yer verdi.

'DÜŞMANCA DAVRANDI'

Açıklamasının sonunda tüm dünyaya çağrıda bulunan Çelik, İsrail’in saldırgan tutumunun sadece bölgesel değil, küresel bir tehdit oluşturduğunu dile getirdi. “ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır.” ifadeleriyle uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmediİsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme GecikmediDünya

İsrail'in İran Saldırısına İlişkin ABD'den İlk Açıklama: 'Dahil Değiliz, İran Bizi Hedef Almamalı'İsrail'in İran Saldırısına İlişkin ABD'den İlk Açıklama: 'Dahil Değiliz, İran Bizi Hedef Almamalı'Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
Ömer Çelik İsrail
Ne İnek Sütü Ne Keçi Sütü Ne Manda Yoğurdu! Hepsini Sollayan Tek Şifa Deposu Olarak Biliniyor Ne İnek Sütü Ne Keçi Sütü Ne Manda Yoğurdu! Hepsini Sollayan Tek Şifa Deposu Olarak Biliniyor
12 Haziran’da Şans Kimin Yüzüne Gülecek? 12 Haziran’da Şans Kimin Yüzüne Gülecek?
Hayatını Kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Fotoğrafı CHP Genel Merkezi'nde: 'Unutmayacağız' Ferdi Zeyrek'in Fotoğrafı CHP Genel Merkezi'nde
28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı Belli Oldu 28. Dönem İkinci Devre TBMM Başkanlık Divanı Belli Oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret! 4 Saat Sonra Çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret
CHP'li Bağcıoğlu Rusya Üzerinden Türkiye'nin Askeri Sağlık Sistemini Eleştirdi Rusya Üzerinden Türkiye'nin Askeri Sağlık Sistemini Eleştirdi
ÇOK OKUNANLAR
İsrail'den İran'a Hava Saldırısı! İran Genelkurmay Başkanı Öldürüldü; Misilleme Gecikmedi İsrail 'NÜKLEER' Savaşı Başlattı, İran'dan Misilleme Geldi
İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş İsrail'in İran'a Saldırısı Piyasalarda Deprem Etkisi Yarattı! Altın ve Petrolde Rekor Yükseliş
Kiracıları Havalara Uçuracak Karar: Paranız Olmasa da Artık Kiranız Otomatik Yatacak Kiracıları Havalara Uçuracak Karar: Paranız Olmasa da Artık Kiranız Otomatik Yatacak
Türkiye’nin 100 Yıllık Ayakkabı Devinden Beklenmedik Karar! Türkiye’nin 100 Yıllık Ayakkabı Devinden Beklenmedik Karar!
Emekliler İçin Dünyada En İyi 10 Şehir Açıklandı: Türkiye'den Sadece O İl Listede Yer Aldı Emekliler İçin Dünyada En İyi 10 Şehir Açıklandı: Türkiye'den Sadece O İl Listede Yer Aldı