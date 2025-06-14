Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 49 Tutuklama

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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde son 20 günde bir çok çalışma yaptı. Ekiplerin tespitleri sonrasında uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda uyuşturucu madde kullanan ve satanların da aralarında olduğu 354 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 1 kilo 600 gram kokain, 4 kilo 300 gram bonzai, 1 kilo 300 gram skunk, 222 gram metamfetamin, 2 milyon 166 bin 951 adet sentetik ecza, 324 bin 236 adet uyuşturucu hap, 11 tabanca ve suçtan elde edilen yaklaşık 330 bin TL ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kentte güvenlik güçlerinin uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadelesinin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA