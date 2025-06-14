Görüntüsü Şirin, Adı 'Ölüm Meleği' Sakın Yemeyin!

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Özellikle bahar ve yaz aylarında ülkemizde de mantar tüketimi artarken, bununla orantılı olarak mantar zehirlenmelerinde de artış yaşanıyor. Uzmanlar bu konuya ilişkin uyarılarını sık sık tekrarlarken, her görülen mantarın masum olmadığının altı çizildi.

Kars Harakani Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanı Dr. Dilan Delibalta, ölüm meleği olarak bilinen 'amanita phalloides' mantarına işaret ederek, kesinlikle yenilmemesi gerektiğini söyledi.

Delibalta, Kars’ta da doğadan toplanan mantar tüketiminin yaygın olduğunu belirten Delibalta, "Doğada yetişen mantarların bazıları zehirli olabilir ve zehirli mantarları yenilebilir olanlardan ayırmak bazen mümkün değildir. Kars'ta sık görülen bazı zehirli mantar türleri arasında 'Amanita phalloides' (ölüm meleği) en tehlikelilerindendir. Halk arasında 'kırmızı benekli' ya da 'parlak şapkalı' mantarlar tehlikeli olarak bilinse de bazı zehirli mantarlar sade ve masum görünümlü olabilir. Bu nedenle doğadan toplanan mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz” ifadelerini kullandı.

ZEHİRLENME DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Zehirli mantar türlerinin insanı ölüme kadar götürebileceğini söyleyen Delibalta, zehirlenme belirtilerini ise şöyle anlattı:

"Zehirli mantarların yenilmesi sonucu bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Daha ciddi vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği görülebilir ve bu durum hayatı tehdit edebilir. Zehirlenme şüphesi olan kişiler zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır."

Açıklamalarında erken tedavinin önemini vurgulayan Delibalta, "Tedaviye ne kadar erken başlanırsa organ hasarı riski o kadar azalır. Evde kendi kendine kusturma gibi yöntemlere başvurmak, durumu daha da kötüleştirebilir. Ulusal Zehir Danışma Merkezi zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır. İhtiyaç halinde bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabilirler. Vatandaşlarımız mutlaka kültür mantarı gibi güvenilir kaynaklardan mantar tüketmelidir. Doğada mantar toplamak keyifli olabilir ama sağlığımız her şeyden önemlidir” dedi.

Kaynak: AA