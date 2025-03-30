Mersin Tarsus'ta İlk Hasat Yapıldı! Kursu Açıldı İsteyen Herkes Bu Mesleği Yapabilir

Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 88 saatlik eğitim programı kapsamında, kursiyerlere istiridye mantarı yetiştiriciliği hem teorik hem de pratik olarak öğretildi.