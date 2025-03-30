Mersin Tarsus'ta İlk Hasat Yapıldı! Kursu Açıldı İsteyen Herkes Bu Mesleği Yapabilir
Mersin'in Tarsus ilçesinde, istihdama katkı sağlamak ve tarımsal üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursunda ilk hasat gerçekleştirildi. Kursiyerler, üretim sürecini uygulamalı olarak deneyimleyerek mantar hasadına katıldılar.
Kaynak: İHA
Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 88 saatlik eğitim programı kapsamında, kursiyerlere istiridye mantarı yetiştiriciliği hem teorik hem de pratik olarak öğretildi.
KURSİYERLER KENDİ HASADINI YAPTI
Eğitimini tamamlayan ve başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilecekken, kursiyerler şimdi de kendi yetiştirdikleri mantarların hasadını yaparak üretim sürecini bizzat deneyimleme fırsatı buldular.
Mantar yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim almak ve bu alanda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Tarsus Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Tarsus Halk Eğitimi Merkezi’ne başvurarak kursa kayıt yaptırabilecek.