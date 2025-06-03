Bu Yiyecekler Kansere Neden Olan Tüm Kimyasalları Vücuttan Atıyor! Bilim İnsanları Bile Şaşkın

Günlük beslenme alışkanlıklarımız, farkında olmasak da sağlığımız üzerinde kalıcı etkilere yol açabiliyor. Özellikle işlenmiş ve kimyasal içerikli gıdalar, vücutta uzun yıllar kalan kanserojen maddelerin birikmesine neden oluyor. Ancak son bilimsel araştırmalar, bu tehlikeli maddelerin bazı doğal gıdalar yoluyla vücuttan atılabileceğini gösterdi.

KANSEROJEN MADDELERE KARŞI LİF KALKANI

Daily Mail’in aktardığına göre, ABD’de yürütülen yeni bir çalışma, özellikle “sonsuz kimyasallar” olarak bilinen PFAS maddelerine karşı çözüm olabilecek doğal bir lif türüne dikkat çekti. Boston Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmaya göre, yulaf, mantar ve bazı tohumlarda bulunan beta-glukan lifi, bu zararlı maddelerin vücuttan atılmasına katkı sağlıyor.

Araştırma kapsamında 72 erkek katılımcıya, dört hafta boyunca her ana öğünden önce 1 gram beta-glukan lifi verildi. Sonuçlar, PFAS seviyelerinde yüzde 8 oranında bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. En dikkat çekici gelişme ise, PFOA ve PFOS olarak bilinen iki tehlikeli PFAS türünde anlamlı düşüşler gözlemlenmesi oldu.

PFAS NEDİR, NEDEN TEHLİKELİ?

PFAS (per- ve polifloroalkil maddeler), doğada çözünmeyen, çevrede ve insan vücudunda birikerek uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açan kimyasallar olarak biliniyor. Özellikle plastik kaplar, yapışmaz tavalar ve bazı ambalajlı ürünler yoluyla gıdaya karışan PFAS’lar; organ yetmezliği, kısırlık ve çeşitli kanser türleriyle ilişkilendiriliyor.

LİF, BAĞIRSAKTA DOĞAL FİLTRE GÖREVİ GÖRÜYOR

Beta-glukan lifi, sindirim sisteminde jel benzeri bir yapı oluşturarak safra asitlerinin kana karışmasını engelliyor. Aynı etkiyle PFAS maddelerinin de bağırsaktan emilimini durdurarak dışkı yoluyla atılmasını sağlıyor. Bu da vücutta birikme riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Araştırmacılar, her lif türünün bu etkiyi göstermediğini, ancak beta-glukan gibi belirli liflerin olumlu sonuç verdiğini belirtiyor. Bu nedenle, daha fazla bilimsel çalışmaya ihtiyaç olduğu da vurgulanıyor.

LİF TÜKETİMİNE DİKKAT

Ne yazık ki Türkiye ve ABD gibi birçok ülkede lif tüketimi oldukça düşük seviyelerde. Ancak haftada birkaç kez bile olsa yulaf, mantar veya tam tahıllı gıdaları tüketmek, vücut için doğal bir koruma kalkanı oluşturabilir. Uzmanlar, zararlı gıdaların yerine bu tür doğal besinlerin tercih edilmesinin, uzun vadede sağlığın korunmasına katkı sağlayacağını belirtiyor

Kaynak: Haber Merkezi