Evde Kıyma Çekmenin Pratik Yolu Ortaya Çıktı: Kıyma Makinesine ya da Kasaba Gitmeye Gerek Yok! Böyle Daha Sağlıklı

Kasaba gitmeye gerek yok! Bu pratik yöntemle evde, hijyenik ve hızlı bir şekilde kendi kıymanızı kendiniz hazırlayın. Hem zaman kazanın hem de taze kıymanın tadını çıkarın!

Evde Kıyma Çekmenin Pratik Yolu Ortaya Çıktı: Kıyma Makinesine ya da Kasaba Gitmeye Gerek Yok! Böyle Daha Sağlıklı

Kurban Bayramı'nda mutfaklar et kokusuyla şenlenirken, bayramın hemen sonrasında en büyük sorunlardan biri, kalan etleri nasıl değerlendireceğimizdir. Etleri işleyip, köfte, dolma, makarna sosu ya da çeşitli yemeklerde kullanmak için kıyma yapmak oldukça pratik ve buzlukta saklanması da kolaydır. Ancak kasaba gitmek, etleri çektirmek bazen zaman alıcı ve hijyen açısından endişe yaratıcı olabilir.

EVDE KIYMA ÇEKME YÖNTEMİ

Kasaba gitmeden, evde kıyma hazırlamak için basit bir yöntem bulunuyor. Mutfak robotu ile kıyma çekmek, sanıldığı kadar zor değil. İşte bu pratik yöntemi adım adım takip ederek, lezzetli ve tam kıvamında kıyma hazırlayabilirsiniz.

ETİ DOĞAYIN VE DONDURUN

Evde Kıyma Çekmenin Pratik Yolu Ortaya Çıktı: Kıyma Makinesine ya da Kasaba Gitmeye Gerek Yok! Böyle Daha Sağlıklı - Resim : 1

İlk olarak eti iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Ardından, doğradığınız etleri yaklaşık 15-20 dakika boyunca derin dondurucuda bekletin. Etin tamamen donmasına gerek yok, sadece biraz sertleşmesi yeterlidir. Bu yöntem, etin robotta ezilmeden düzgün bir şekilde kıyılmasını sağlar.

ROBOTU DOĞRU KULLANIN

Mutfak robotunun haznesini aşırı doldurmamaya özen gösterin. Etleri küçük porsiyonlar halinde, azar azar ekleyerek işlem yapın. Böylece kıymanız çok daha homojen ve düzgün olur.
Ve birkaç dakika içinde, evde hazırladığınız taze kıymanız hazır! Artık kasaba gitmeden, istediğiniz kadar kıyma çekebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi

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