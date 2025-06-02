Hesabına Gelen 150 Bin Lira Hayatını Kararttı! Bankalarda Hesabı Olan Milyonları İlgilendiriyor

Mardin'de yaşayan Ömer Marık, banka hesabını 8 bin lira karşılığında bir arkadaşına kullandırmasının ardından dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı. İddiaya göre, Marık’ın hesabına aktarılan 150 bin liranın yasa dışı yollarla elde edildiği belirlendi.

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Hesabına Gelen 150 Bin Lira Hayatını Kararttı! Bankalarda Hesabı Olan Milyonları İlgilendiriyor

Olayın iddialara göre, A.K. isimli kişinin Ömer Marık’a, kendi banka hesabının bloke olduğunu söyleyerek yardım teklifinde bulunmasıyla başladığı belirtildi. A.K., bir borçlusundan alacağı olan 150 bin liranın Ömer Marık’ın hesabına gönderilmesini talep etti. Bu işlem karşılığında Marık’a 8 bin lira ödeme yapılacağını iletti.

PARAYI ÇEKTİ, TESLİM ETTİ, GÖZALTINA ALINDI

Yaşananlar üzerine Ömer Marık, 150 bin liralık havale sonrası bankaya giderek parayı çekti ve A.K.’ye teslim etti. Ancak kısa bir süre sonra söz konusu paranın dolandırıcılıkla ilişkili olduğu belirlendi. Marık, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hesabına Gelen 150 Bin Lira Hayatını Kararttı! Bankalarda Hesabı Olan Milyonları İlgilendiriyor - Resim : 1

“PARANIN KAYNAĞINI BİLMİYORDUM” DEDİ

İfadesinde suçlamaları reddeden Ömer Marık, paranın yasa dışı bir kaynaktan geldiğini bilmediğini öne sürdü. A.K.'nin kendisine alacaklı olduğu birinden para geleceğini söylediğini belirten Marık, "Ben sadece kendi hesabımı kullandırdım, suistimal edildim" diyerek sorumluluğun A.K.'ye ait olduğunu savundu.

MAHKEMEDE FARKLI KARARLAR ÇIKTI

Soruşturma kapsamında A.K. de gözaltına alındı. Ancak mahkeme sürecinin ardından Ömer Marık tutuklanırken, A.K. serbest bırakıldı. Marık'ın ifadesinde, A.K.'nin kendisine 8 bin lira ödediğini ve bu parayla kendi kredi borcunu kapattığını söylediği öğrenildi.

BENZER OLAYLARDA ARTIŞ VAR

Ömer Marık yaklaşık 1 aydır tutuklu olarak cezaevinde bulunurken, avukatı son bir haftada Mardin'de benzer şekilde açılan 7 farklı dosya olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, banka hesaplarını kullandırmanın ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu tür işlemlerin, dolandırıcılık suçlarına istemeden aracılık etme riskini barındırdığı vurgulanıyor.

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Kaynak: DHA

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