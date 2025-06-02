Turistler İçin Dünyanın En Güzel 10 Ülkesi Belli Oldu: Türkiye Listede Bakın Kaçıncı Sırada

Dünyanın önde gelen seyahat dergilerinden Conde Nast Traveler, 2024 yılı için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Seyahat tutkunları tarafından merakla beklenen bu liste, turistler için en güzel ve çekici ülkeleri belirledi. Türkiye de bu prestijli listede yer aldı.

"Readers' Choice Awards" anketine dayanan bu sıralama, gezginlerin tercihlerini yansıtarak, seyahat trendlerini belirliyor. Ayrıca sıralamaya giren ülkeler, turizm açısından önemli bir katma değer elde ediyor. Seyahat tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen bu liste, gezilecek yerler ve turistik destinasyonlar için önemli bir referans kaynağı haline geliyor.

İşte turistler için dünyanın en güzel 10 ülkesi:

10. Yunanistan 90.25

9. İrlanda 90.30

8. Yeni Zelanda 90.41

7. Vietnam 90.59

6. Tayland 90.79

5. İspanya 90.81

4. İtalya 90.99

3. Türkiye 91.25

2. Portekiz 91.37

1. Japonya 92.04

Kaynak: Haber Merkezi