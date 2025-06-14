114 Bin Gıda İşletmesine Denetimde 2 bin 250 İdari İşlem Yapıldı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü mayıs ayında 114 bin denetim yapıp 2 bin 550 idari işlem uygulandığını açıkladı. Buna göre 202 milyon lira da para cezası kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü mayıs ayına ilişkin denetim verilerini kamuoyuna duyurdu. Buna göre 114 bin 732 gıda işletmesinde gıda denetimi yapılırken 2 bin 550 idari yaptırım uygulandı.
Açıklanan verilere göre toplamda 202 milyon 170 bin 710 lira para cezası kesildi. Ayrıca 64 gıda işletmesi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi için denetimler kararlılıkla sürdürülmektedir” dendi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 1 Ocak'tan bu yana 503 bin gıda denetimi yaptıklarını belirterek, "Bu denetimler sonucunda 11 bin 702 uygunsuzluk tespit ettik ve 1 milyar 56 milyon lira cezai işlem uyguladık" açıklamasında bulunmuştu.
Kaynak: Haber Merkezi