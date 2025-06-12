Skandal ve Adres Yine Aynı! Ağızların Tadını Kaçıran Hile… Bal Diye Satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara’nın Akyurt ilçesinde sahte bal satışı yapan firmayı açıkladı. Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait süzme akasya çiçek balında taklit veya tağşiş tespit edildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Skandal ve Adres Yine Aynı! Ağızların Tadını Kaçıran Hile… Bal Diye Satmışlar
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Skandallar listesini açıkladığı ilk günden bu yana ardı arkası kesilmeyen hileler sürerken, listeye yeni ürünler de eklenmeye devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığı, 10 Haziran tarihli duyurusunda bu defa balda sahteliğe başvuran firmayı ifşa etti.

Skandal ve Adres Yine Aynı! Ağızların Tadını Kaçıran Hile… Bal Diye Satmışlar - Resim : 1

ANKARA'DA SAHTE BAL SATIŞI

Bakanlık, Ankara’nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait süzme akasya çiçek balında taklit veya tağşiş tespiti yapıldığını açıkladı.

Bakanlık, 6 Mayıs tarihli duyurusunda da Ankara’nın Akyurt ilçesinde bal üretimi yapan firmaları ifşa etmiş, hileleri ortaya dökmüştü.

Skandal ve Adres Yine Aynı! Ağızların Tadını Kaçıran Hile… Bal Diye Satmışlar - Resim : 2

SAHTE BAL NASIL ANLAŞILIR?

Sahte ve gerçek bal arasındaki farklar zor anlaşılırken, en çok kullanılan yöntemler arasında şunlar yer alıyor:

1. AMBALAJ VE ETİKET BİLGİLERİ

Bal satın alırken ilk bakmanız gereken şey ambalajıdır. Gerçek bal, genellikle marka ve içerik bilgileri bulunan etiketli ambalajlarda sunulur. İçeriğinde yalnızca "bal" yazıyorsa bu iyi bir işarettir. Glikoz, mısır şurubu gibi katkılar varsa o ürün sahte olabilir. Bu yüzden etiket okumak çok önemlidir.

2. RENK VE KIVAM ÖZELLİKLERİ

Gerçek bal genellikle yoğun ve yavaş akan bir yapıya sahiptir. Eğer bal çok akışkan ve su gibi ise sahtelik ihtimali yüksektir. Renk konusu ise biraz değişkenlik gösterebilir, çünkü balın rengi üretildiği çiçek türüne göre farklılık gösterebilir.

3. KRİSTALLEŞME (ŞEKERLENME) DURUMU

Doğal bal zamanla kristalleşebilir, yani şekerlenebilir. Bu durum doğal olduğunu gösterir. Eğer bal uzun süre sıvı kalıyorsa bu, içinde katkı maddeleri olduğunun göstergesi olabilir. Gerçek bal buzdolabında bekletildiğinde zamanla katılaşır.

Skandal ve Adres Yine Aynı! Ağızların Tadını Kaçıran Hile… Bal Diye Satmışlar - Resim : 3

4. SU TESTİ

Bir kaşık balı ılık suya bırakın. Eğer bal hemen dağılmadan dibe çökerse, doğal olma ihtimali yüksektir. Fakat suyun içinde hızla çözülüyorsa bu durum, balın sahteliğine işaret edebilir. Bu basit test evde kolayca uygulanabilir.

5. ATEŞLE DENEME

Kibrit çöpünü bala batırın ve yakmayı deneyin. Gerçek bal, kibritin yanmasına engel olmazken, sahte bal yüksek su oranı nedeniyle kibritin tutuşmasını zorlaştırabilir. Bu yöntemle balın içindeki su oranı hakkında fikir edinebilirsiniz.

6. TAT VE KOKU KONTROLÜ

Gerçek bal, hafif doğal bir aroma ve damakta hoş bir burukluk bırakır. Sahte bal ise genellikle aşırı tatlı olur ve sentetik bir kokusu olabilir. Tat ve koku, balın kalitesi hakkında önemli ipuçları verir.

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