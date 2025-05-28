Vatandaşa Bal Diye Satıyorlar Ama... Hileciler Yine İş Başında

Gıda sahtekarları boş durmazken, Tarım ve Orman Bakanlığı bu firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak güncellenen listede balda yapılan taklit ve tağşiş gözler önüne serildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Vatandaşa Bal Diye Satıyorlar Ama... Hileciler Yine İş Başında

Türkiye’nin en önemli problemleri arasında gıda güvenliği yer alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtekarlık yapan firmalara ‘dur’ demek için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık gıda sahtekarlarını ‘taklit ve tağşiş yapılan gıdalar’ ve ‘sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar’ listesinde ifşa ediyor.

Taklit ve tağşiş listesi güncellenirken, vatandaşlara bal diye satılan ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Ankara Yenimahalle’deki Saf Natural Bal Gıda Pazarlama’nın satışa sunduğu Anzer Balcısı ve Sedef Petek isimli marka süzme çiçek balları listeye girdi.

Listeye Ankara’nın Akyurt ilçesinde faaliyet gösteren Vahit Yıldız Balsu, Aydost Gıda, firmalarının süzme çiçek balları da teklendi.

Balıkesir Havran’daki Satış Tezgahı ve Ordu Fatsa’daki Karadeniz Arıcılık’ın bal ürünleri de yine taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine girdi.

Vatandaşa Bal Diye Satıyorlar Ama... Hileciler Yine İş Başında - Resim : 1

BİRÇOK ÜRÜN KALEMİ LİSTEYE GİRİYOR

Bakanlığın yayımladığı listelerde, gıdadan zeytinyağına, baldan süt ürünlerine kadar pek çok gıda sahtekarlığı yapılan ürün ekleniyordu.

Vatandaşlar bu yöntemle gıda sahtekarlarının hedefi olmaktan korunuyordu.

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