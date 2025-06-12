Organik Diye Satılıyor Ama Zehir Yuvası Çıktı! O Ürün İçin Harekete Geçtiler

Almanya'nın Türkiye'den aldığı organik kuru incirlerde aflatoksin tespit edildiği bildirildi. Ürünler için apar topar harekete geçildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Organik Diye Satılıyor Ama Zehir Yuvası Çıktı! O Ürün İçin Harekete Geçtiler
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Dünyanın en önemli problemleri arasında gıda güvenliği yer alırken, ülkeler bu konuya önlem olarak pek çok adım atıyor. Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde de (RASFF) insan ve hayvan sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalara yer veriliyor.

Avrupa ülkelerinin Türkiye’den aldığı pek çok ürün de bu listede kendisine yer bulurken, bu ürünlerden en sık rastlananı da kuru incir oluyor. Son olarak Almanya’nın Türkiye’den aldığı organik kuru incirlerde aflatoksin oranının yüksek olduğu tespit edildi.

Yapılan sınır kontrollerinde ortaya çıkan durumun, ‘ciddi’ risk barındırdığı bildirildi. Ürünler için mühürleme kararı verildi.

AFLATOKSİN NEDİR VE NEDEN TEHLİKELİ?

Aflatoksin, küf mantarları tarafından üretilen toksik bir bileşiktir ve yüksek seviyelerde tüketildiğinde insan sağlığı için ciddi tehditler oluşturabiliyor. Başta karaciğer kanseri olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açabilen bu madde, özellikle kuruyemiş, baharat ve kuru meyvelerde ortaya çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), aflatoksin seviyelerinin gıda güvenliği açısından sıkı kontrol edilmesi gerektiğini açıkladı.

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